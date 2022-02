Real Madrid : Modric dévoile son idole

Le génie croate a maintenant 36 ans et il est toujours le meilleur milieu de terrain de la Liga. Malgré son âge avancé, il est capable de gagner n'importe quelle bataille au milieu de terrain.

Boban, numéro 1 pour Modric

Sa grande forme explique en grande partie pourquoi le Real Madrid compte actuellement six points d'avance sur le FC Séville en tête de la Liga et aborde le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en toute confiance et sans la moindre crainte. La Ligue des champions est leur compétition, après tout, et avoir Modric au cœur de leur milieu de terrain, aux côtés de Casemiro et Toni Kroos, est une aubaine.

Modric a rejoint Madrid à l'été 2012 en provenance de Tottenham Hotspur et, après des débuts laborieux, il s'est révélé l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club. Mais il n'est encore qu'un homme, et a récemment révélé qui sont ses idoles.

L'article continue ci-dessous

"C'est impressionnant quand on a des idoles et qu'on les voit ou qu'on joue contre elles", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca. "Pour moi, Zvonimir Boban est le numéro un. Il a joué avec la Croatie pendant mon enfance, faisant partie d'une génération qui a réalisé quelque chose de très grand lors de la Coupe du monde 1998 en France.

"Pour nous, pour tous les enfants qui ont grandi en aimant le football, ils étaient nos idoles et pour moi Boban est le numéro un. Le voir et lui parler a été quelque chose de très agréable. [Francesco Totti en est un autre, c'est l'étranger que j'aime le plus. Surtout à cause de son style de jeu. Jouer contre lui m'a laissé une réelle impression. Échanger des maillots et parler un peu avec lui a été un moment unique."