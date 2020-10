Les regrets de Giroud concernant Benzema

Olivier Giroud s'est fendu d'une confession inattendue concernant Karim Benzema au micro de Telefoot.

Karim Benzema n'est plus sélectionné en Bleu depuis l'épisode de la sextape de Mathieu Valbuena et n'a plus porté le maillot tricolore depuis novembre 2015.

Aouar et sa fierté d'être resté à Lyon

Dans un récent entretien à RMC, Olivier Giroud, à qui on prête pourtant un contentieux avec l'attaquant du , évoquait un "gâchis" concernant l'épopée en Bleu du natif de Bron.

Plus d'équipes

Ce dimanche matin, dans un entretien à Téléfoot, Giroud a remis ça, étalant ses regrets de n'avoir pu évoluer avec Benzema sur le front de l'attaque tricolore.

« Ma carrière en Bleu aurait peut-être été meilleure avec Benzema, si on avait été associés devant. Mais on ne le saura jamais", a regretté l'ancien joueur d' . "On m’a toujours un peu reproché l’absence de Karim en équipe de . Cette rivalité supposée est montée de toutes pièces par certaines personnes. L'histoire du karting et de la F1? Cela m'a fait marrer le connaissant. Je n'ai aucune rancune par rapport à ça.

Giroud a ensuite été sondé sur ses 41 buts sous le maillot tricolore, "une immense fierté, quelque chose qui va rester. C’est un héritage extraordinaire pour (ses) enfants et une marque sur l’équipe de France », s'est-il emerveillé.

Homme comblé, le buteur de ne rêve désormais plus que d'une chose. « Il manque un Euro avec la France pour égaler nos aînés, comme ils l’ont fait il y a vingt ans. » Les Bleus savent ce qui leur reste à faire.