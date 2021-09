Real Madrid : Modric de retour à l'entraînement

Bonne nouvelle pour le Real Madrid. Luka Modric est attendu pour le retour au Santiago Bernabeu.

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a reçu une bonne nouvelle mercredi : Luka Modric a rejoint le groupe et est disponible pour jouer ce dimanche contre le Celta Vigo.

Le milieu de terrain unternational croate s'est remis d'un problème musculaire et devrait être prêt à participer au retour des Merengue au stade Bernabeu après un an et demi d'"exil" au stade Alfredo Di Stefano.

Après que Modric a participé à la deuxième séance de la semaine de l'équipe du Real Madrid, c'est à Ancelotti qu'il reviendra de décider s'il doit être titularisé contre le Celta ou s'il doit être réservé pour le match d'ouverture de la Ligue des champions contre l'Inter au Stadio Meazza.



Quel que soit son choix, c'est une bonne décision à prendre pour l'Italien, qui pourrait également faire appel à Nacho Fernandez et Toni Kroos, qui ont tous deux travaillé individuellement sur la pelouse de Valdebebas mercredi, en vue de leur retour à l'entraînement complet.

En revanche, le match de dimanche sera certainement trop tôt pour Ferland Mendy, qui reste sur un programme personnel de pré-saison, et Dani Ceballos, qui n'est pas encore remis de sa blessure à la cheville contractée aux Jeux olympiques de Tokyo avec la sélection espagnole.