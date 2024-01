Real Madrid : Mission Davies pour Vinicius !

Le Real prépare déjà son recrutement estival et a de nouveau fait appel à l'un de ses joueurs pour convaincre l'une de ses cibles de le rejoindre.

Comme Vinicius Junior l'avait fait avec Jude Bellingham la saison dernière, le Real Madrid a décidé d'utiliser à nouveau l'argumentaire du Brésilien. Selon Relevo, Vinicius a parlé à Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, dans le même but. Vinicius entretient de bonnes relations avec Davies et le défenseur canadien est l'une des cibles principales des Blancos pour l'été prochain. Leur stratégie, comme c'est le cas depuis un certain temps, consiste à convaincre Davies non pas avec de l'argent, mais avec leurs ambitions sportives et le style de vie en Espagne.

Le Real Madrid entretient de bonnes relations avec le Bayern Munich, mais n'a pas entamé de négociations avec ce dernier pour un transfert qui devrait s'élever à 40-50 millions d'euros l'été prochain. Le média madrilène souligne que le Bayern laisse rarement partir ses joueurs vedettes gratuitement et que Davies a jusqu'à présent résisté aux offres de contrat du Bayern, son contrat actuel arrivant à échéance en 2025. Les Blancs ne veulent pas se mettre à dos les Bavarois et ne veulent pas non plus que d'autres clubs se lancent dans une guerre d'enchères.

Cette stratégie semble bien fonctionner, comme en témoigne le fait que d'autres clubs l'utilisent. Le cas le plus flagrant dans le football espagnol récent est peut-être celui des joueurs du FC Barcelone qui ont mis un maillot des Blaugrana sur Cesc Fabregas alors qu'il était en service en Espagne, mais il semble relativement courant que les grands clubs s'appuient sur les relations qu'ils ont afin de faire avancer les transactions dans la bonne direction.