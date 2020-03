Real Madrid, Mendy : "Je ne suis pas le premier choix"

"Je ne suis pas le premier choix, je joue juste plus que Marcelo", a expliqué Ferland Mendy, le défenseur du Real Madrid, à Telefoot.

Ferland Mendy a dévoilé les raisons pour lesquelles il a choisi d'opter pour le l'été dernier, alors qu'il était convoité par d'autres formations.

"Le Real Madrid est le Real Madrid, c'est pourquoi j'ai décidé de le rejoindre, et aussi parce que Zidane était ici. Nous nous connaissons et pour être honnête, je n'ai pas vraiment eu à y réfléchir beaucoup parce qu'il a confiance en moi. Et il y avait aussi d'autres joueurs français ici ", a expliqué Férland Mendy dans une interview à Téléfoot.

Mendy est en concurrence avec Marcelo. Une concurrence assez rude dans un club en constante pression :

"Je n'ai toujours pas réussi à garder une place de titulaire sur le côté - il y a beaucoup de pression ici - c'est la principale différence entre le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais. Et je n'ai pas relégué Marcelo au banc des remplaçants, c'est juste que j'ai joué un peu plus que lui », a-t-il conclu.