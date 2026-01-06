Real Madrid : Mbappé aide à séduire une jeune star !

Des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Endrick Felipe et Franco Mastantuono ont rejoint le Bernabéu avant l'âge de 20 ans, et Gilberto Mora pourrait être le prochain.

L'intérêt du Real Madrid pour Mora, qui à 17 ans est déjà un joueur clé du club mexicain de Tijuana, a été révélé cet été. Le FC Barcelone suit également sa progression, mais à ce stade, un transfert dans la capitale espagnole semble bien plus probable.

En effet, Mora privilégierait un transfert au Real Madrid, selon ESPN (via ED). Malgré l'intérêt de plusieurs autres grands clubs européens, l'international mexicain se voit au Bernabéu, où il espère évoluer aux côtés de son idole, Kylian Mbappé.

Mora admire beaucoup Mbappé, et sa présence au Real Madrid laisse présager qu'il souhaiterait lui aussi y évoluer. Il souhaite former un duo d'attaque avec le Français, ce qui pourrait se concrétiser dans les années à venir.

Le Real Madrid apprécie Moro, mais pour l'instant, leur intérêt se limite à cela. Aucun transfert n'est prévu pour le jeune ailier dans l'immédiat, les dirigeants du club ne souhaitant pas concrétiser leur intérêt avant d'avoir observé ses performances lors de la Coupe du Monde l'été prochain, où il devrait jouer pour le Mexique, pays co-organisateur.

Si Mora brille lors de la Coupe du Monde, le Real Madrid pourrait bien passer à l'action. S'il rejoint le Bernabéu, il deviendrait titulaire indiscutable, ce qui pourrait entraîner le départ de l'un des ailiers gauches actuels de l'équipe première : Vinicius Junior ou Rodrygo Goes.