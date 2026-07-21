La légende du football allemand Lothar Matthäus s'attend à ce que le Français Michael Olise reste au Bayern Munich, malgré les rumeurs l'ayant associé à un transfert vers le Real Madrid, affirmant que le club bavarois continue de construire une équipe capable de rivaliser et ne compte pas se séparer de l'une de ses stars les plus en vue.

Dans des déclarations à la chaîne « Sky », Matthäus a estimé que le Bayern Munich avançait dans la bonne direction pour renforcer son effectif, ajoutant : « Le club veut réussir, et il a déjà bouclé deux excellentes recrues. Je suis convaincu que ses plans ne sont pas encore terminés. »

Matthäus a évoqué le rôle technique d'Olise, expliquant que le joueur a évolué avec l'équipe de France au poste de meneur de jeu lors de la Coupe du monde 2026, mais que ce poste connaît une forte concurrence au sein du Bayern, selon le journal Bild.

Il a ajouté : « Olise a joué au poste de numéro 10 avec l'équipe de France, mais le Bayern possède déjà deux ou trois joueurs à ce poste. Il peut aussi jouer comme attaquant si nécessaire, et il l'a fait avec le Bayern. »

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Il a nuancé : « Je pense qu'il se sent plus à l'aise à son vrai poste, sur l'aile droite, et il y a affiché de meilleurs niveaux avec le Bayern que ce qu'il a montré comme attaquant avec la France lors de la Coupe du monde. »

Les propos de Matthäus interviennent alors que des rapports de presse français ont indiqué qu'Olise avait exprimé, durant la Coupe du monde, son désir de rejoindre le Real Madrid, et qu'il s'était entretenu avec plusieurs joueurs du club madrilène, dont Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, pour s'informer de l'ambiance au sein de l'équipe.

Malgré ces informations, les rapports indiquent que le Bayern Munich n'a pas l'intention de se séparer du joueur, lié par un contrat jusqu'à l'été 2029, et qu'il le considère comme l'un des piliers de son projet pour les saisons à venir.

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