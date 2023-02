Real Madrid : Martin Odegaard vide son sac sur Cristiano Ronaldo

Martin Odegaard a révélé comment Cristiano Ronaldo et deux autres joueurs seniors l'ont aidé à s'installer au Real Madrid lorsqu'il était jeune.

Odegaard a quitté Stromsgodset, en Norvège, pour rejoindre la capitale espagnole à l'âge de 16 ans. Lorsqu'il est arrivé à Valdebebas, il ne connaissait pas l'espagnol mais a trouvé dans le vestiaire quelques joueurs capables de communiquer en anglais comme Ronaldo, Luka Modric et Toni Kroos. Odegaard, aujourd'hui âgé de 24 ans et capitaine d'Arsenal, a félicité ces trois joueurs pour leur "grande gentillesse", tout en se remémorant ses premiers jours à Madrid lorsqu'il était adolescent.

Cr7, un gentil

"Tout ce à quoi je pense, c'est à la façon dont ces gars-là vont me traiter quand j'entrerai dans leur vestiaire. Ce petit garçon qui ne parlait pas espagnol", a déclaré Odegaard à The Players' Tribune.

"Mais ils étaient tous très gentils et ceux qui parlaient anglais - Kroos, Modric, Ronaldo - ont pris grand soin de moi au début. Ils m'ont donné des conseils et m'ont beaucoup aidé. Mais, honnêtement, je ne pense pas qu'aucun d'entre eux était particulièrement inquiet de voir un jeune Norvégien de 16 ans prendre leur place dans l'équipe."

Odegaard est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts au Real Madrid à 16 ans et 157 jours en mai 2016 lorsqu'il a remplacé Ronaldo lors d'une victoire 7-3 contre Getafe. Cependant, il n'a pas réussi à trouver ses marques à Madrid et a été envoyé dans différents prêts en Eredivisie et en Liga avant de rejoindre les Gunners dans un autre contrat temporaire en janvier 2021. Il a commencé à prendre de l'ampleur à l'Emirates et a scellé un transfert permanent vers le club londonien à l'été 2021 et n'a pas regardé en arrière depuis lors.