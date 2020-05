Real Madrid - Marcelo : "Je ne veux pas partir"

Le latéral brésilien, qui aura bientôt 32 ans, est évoqué notamment à la Juventus mais assure vouloir rester au Real Madrid la saison prochaine.

Le latéral du a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas quitter les géants de la , malgré les rumeurs d'un départ vers la . Marcelo n'a aucune envie de quitter le Santiago Bernabeu, et il pense aussi que Madrid veut qu'il reste.

"Je ne veux pas partir et je ne pense pas que Madrid me laisserait partir de toute façon, a-t-il déclaré à Fabio Cannavaro lors d'un chat Instagram Live ce vendredi. Je suis vraiment heureux ici. Depuis que je suis venu ici avec ma famille, c'est incroyable. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai que la Juve a voulu me signer pour être honnête."

Marcelo a continué à être évoqué à la Juventus, le club que son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo a rejoint en 2018. Le joueur de 31 ans a noté que la réaction des fans du club de aux rumeurs était positive.

Plus d'équipes

"Il y a quelques années, j'ai entendu dire que j'avais signé à la Juve, que j'avais déjà enfilé le maillot de la Juve et que je ne pouvais pas vivre sans Cristiano, poursuit-il. Les gens inventent beaucoup de choses. Tout cela m'a plu, car j'ai vu que certains fans de la Juve aimaient beaucoup l'idée que je rejoigne le club."

L'article continue ci-dessous

Le Real Madrid est le seul club dans lequel Marcelo a joué en Europe, la star brésilienne ayant fait un total de 505 apparitions pour l'équipe espagnole, toutes compétitions confondues. Cela le place tout proche le top 10 du Real Madrid pour le nombre des matchs joués, l'ancien milieu de terrain Michel se situant à la 10e place avec 559 apparitions.

Pendant son séjour en , Marcelo a remporté quatre fois la et la . En outre, la star brésilienne a remporté plusieurs fois la Copa del Rey, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe de l'UEFA et la .

Sur le plan individuel, Marcelo a été nommé dans l'équipe de l'année de l'UEFA à six reprises et a également été nommé dans l'équipe de la saison de la Liga en 2015-16. Avant la suspension du championnat en raison du coronavirus, le Real Madrid occupait la deuxième place de la Liga, à deux points de son rival Barcelone.