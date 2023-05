Real Madrid - Manchester City : Pep Guardiola craint Vinicius

Pep Guardiola a reconnu ce mardi qu'il redoutait l'attaque du Real Madrid avant leur affrontement en demi-finale de Ligue des Champions.

Manchester City a rendez-vous avec son histoire ce mardi. Opposés au Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions, les Cityzens tenteront de faire un pas vers leur deuxième finale après celle perdue contre Chelsea en 2021. Pour cela, les hommes de Pep Guardiola voudront éviter un scénario similaire à celui de la saison dernière. Car s'ils semblent imbattables depuis plusieurs semaines et le changement de système, ils savent mieux qui quiconque que les Merengues sont une équipe différente à jouer en Ligue des Champions.

Guardiola admire l'attaque du Real

En conférence de presse ce mardi, le technicien espagnol s'est attardé sur la force de frappe offensive de son adversaire du soir, avec une attention particulière pour Vinicius. Auteur de 22 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le Brésilien constituera l'une des principales menaces pour la défense mancunienne, et Guardiola en est plus que conscient. "(On) va lui porter une attention particulière. Nous faisons la même chose avec Mohamed Salah, Sadio Mané et avec toutes les autres équipes. Nous ne sommes pas naïfs, il y a aussi Karim Benzema et Rodrygo. Ce que j'aime le plus, c'est leur capacité à jouer ensemble. C'est difficile de leur prendre le ballon", a-t-il reconnu.

Dans la foulée, le coach des Skyblues s'est attardé sur Vinicius et sur ses qualités offensives. "Vinicius Jr. est un joueur qui vous fait mal à chaque fois qu’il entre en contact avec vous. Il sait le faire beaucoup de fois dans un match. Il a beaucoup d’expérience, car ces joueurs ont connu des situations similaires. C’est une bonne nouvelle que nous soyons face à lui", a ensuite lancé l'ancien Barcelonais.