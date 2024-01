Real Madrid – Majorque : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid accueille Majorque mercredi à l’occasion de la 19e journée de la Liga. Les dernières infos ici.

Après une courte pause due à la trêve hivernale, la Liga reprend sa marche en avant en ce début de semaine. Pour sa 19e journée, la première en 2024, le championnat espagnol offre à ses fans, un duel entre le Real Madrid et Majorque. Un match déséquilibré sur le papier mais qui pourrait l’être moins sur le terrain.

Majorque peut jouer un sale tour au Real Madrid

Le Real Madrid est certes embarrassé par les problèmes de blessures au sein de son effectif, mais cela se ressent moins sur le terrain. Le club espagnol rester un adversaire redoutable pour toutes les autres équipes espagnoles et est favori à chaque match. Leader de Liga à égalité de points avec Gérone (45pts), le Real Madrid ne compte plus lâcher des points en cours de route et risque de redescendre du fauteuil de leader. Les Merengues l’ont bien fait comprendre d’ailleurs en remportant quatre de leurs cinq derniers matchs en Liga (un nul contre le Bétis Séville). Toutefois, comme bien souvent ces dernières saisons, le Real Madrid est moins bon juste après la trêve hivernale et Majorque pourrait bien en profiter.

14e de Liga avec 18 points, Majorque n’a rien à perdre face au Real Madrid. Le club pourrait donc créer beaucoup de problèmes aux Merengues en jouant de façon insouciante. Majorque est d’ailleurs réputé pour l’une des bêtes noires des cadors de la Liga. La rencontre contre le Real Madrid tombe même à pic puisque Majorque est en forme. Les hommes de Javier Aguirre n’ont perdu aucun de leurs cinq derniers matchs en Liga (2 victoires, 3 nuls) et pourrait continuer sur cette lancée contre le Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu du match

Real Madrid – Majorque

19e journée de Liga

Lieu : Stade Santiago Bernabeu

A 19h15 française

Les compos probables du match Real Madrid – Majorque

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Garcia – Kroos, Modric, Valverde – Bellingham – Rodrygo, Joselu

Majorque : Rajkovic – Gonzalez, Raillo, Nastasic – Maffeo, Costa, Morlanes, Copete – Sanchez, Dominguez – Larin

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid – Majorque

La rencontre entre le Real Madrid et Majorque sera à suivre ce mercredi 03 janvier 2024 à partir de 19h15 sur Bein Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, Bein Connect.