Real Madrid : Lunin demande plus d'argent

L'avenir d'Andriy Lunin reste aussi incertain qu'il y a six semaines, et rien ne laisse présager que des choses plus claires se profilent

Le joueur de 25 ans avait accepté une prolongation de contrat à long terme, mais n'a pas répondu à l'invitation du Real Madrid de la signer.

Après une saison où il a fait d'excellentes performances en l'absence de Thibaut Courtois, Lunin a souffert d'avoir été écarté de la finale de la Ligue des champions, après avoir joué un rôle important dans leur parcours jusqu'à cette finale. Prêt à jouer davantage, le Real Madrid a clairement indiqué que Courtois était son numéro un.

L'article continue ci-dessous

Relevo affirme que Lunin, ou son agent Jorge Mendes, demande plus d'argent pour rester au club, mais ils ne bougeront pas d'un pouce de l'accord conclu en mars et avril. Ils pensent que son silence n'est qu'une stratégie pour faire pression sur Los Blancos, mais ils pensent qu'il finira par signer l'accord. Lunin n'a pas non plus fait part de son désir de partir.

Les Merengues seraient prêts à le laisser partir pour le bon prix – il ne lui reste plus qu’un an de contrat – et feraient revenir Kepa Arrizabalaga de Chelsea si Lunin partait. Le diagnostic est que cette saga se prolongera vers la fin du mercato.

Lunin est sans aucun doute un remplaçant de qualité, mais à seulement 32 ans, il semble très probable que Courtois ait encore de nombreuses années devant lui s’il reste en forme. Il semble tout aussi probable que tôt ou tard, Lunin passe à autre chose. Il se pourrait bien qu’il envisage simplement d’attendre jusqu’en janvier, lorsqu’il pourra signer pour un autre club sans payer de frais, et probablement gagner plus d’argent.