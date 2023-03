Real Madrid : Luka Modric veut faire une Cristiano Ronaldo

La 11e saison de Luka Modric en tant que joueur du Real Madrid pourrait être la dernière, le bail du joueur devant expirer à la fin de la saison.

L'international croate ne semble pas vouloir prendre sa retraite, puisqu'il a été appelé par son pays avant le début de la campagne de qualification pour l'Euro 2024 à la fin du mois. Cependant, il pourrait s'agir de sa dernière pause internationale en tant que joueur du Real Madrid.

Footmercato rapporte que Modric est actuellement plus susceptible de quitter le Real Madrid cet été que d'y rester, car il semble de plus en plus désireux de partir lorsque son contrat actuel prendra fin en juin.

Modric vers Al-Nassr

S'il part, sa prochaine destination est déjà connue, Foot Mercato révélant que son nouveau club serait Al-Nassr.

L'agent de Modric est en bons termes avec le club saoudien, en particulier avec son directeur sportif, Goran Vucevic, et les retrouvailles avec son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, joueraient également un rôle dans sa décision.

Le Real Madrid pourrait connaître un été mouvementé, avec six joueurs de l'équipe première sur le départ, à l'exception de Modric. Le remplaçant du Croate dans l'équipe de Carlo Ancelotti serait probablement Jude Bellingham, qui est la principale cible du club pour la prochaine période de transfert.