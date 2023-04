Real Madrid : Luka Modric poussé vers la sortie ?

En fin de contrat avec le Real Madrid, Luka Modric ne sait toujours pas si le club madrilène veut le conserver…

On a coutume de dire que les histoires d'amour finissent mal. En sera-t-il de même pour Luka Modric et le Real Madrid ? Le contrat du milieu de terrain expire le 30 juin prochain et selon nos confrères de GOAL España, il n'a toujours pas reçu la moindre proposition pour prolonger son contrat.

Aucune offre concrète de la part du Real Madrid

Le Croate, qui est l'un des joueurs les plus utilisés par Carlo Ancelotti, même s'il n'est plus aux yeux de son entraîneur, un titulaire indiscutable, s'impatiente de ne pas voir le Real Madrid lui formuler une offre concrète.

Le joueur s'étonne de cette situation mais selon GOAL España, le Real Madrid à ses raisons. Les dirigeants madrilènes pensaient que Luka Modric prendrait sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022 jouée au Qatar afin de se consacrer pleinement à sa carrière en club.

Agé de 37 ans, Modric a décidé de rempiler avec sa sélection nationale pour les éliminatoires de l'Euro 2024 et compte bien participer à la phase finale qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet en cas de qualification.

Le joueur aimerait gagner un trophée avec sa sélection après avoir échoué si près du but en Coupe du monde (finaliste en 2018 et troisième en 2022).

Modric voudrait rester encore un an au Real Madrid

GOAL España précise que le Real Madrid est conscient qu'il va devoir passer prochainement à l'action pour régler la situation de tous les joueurs qui sont en fin de contrat comme Luka Modric, Marco Asensio, Nacho Fernandez.

Selon nos confrères espagnols, Luka Modric espère que le Real Madrid fera le premier pas dans les prochains jours car son contrat s'achève dans moins de trois mois. Le joueur souhaiterait obtenir une prolongation d'un et que ce nouveau contrat soit signé le plus rapidement possible afin qu'il se consacre pleinement à la saison en cours et aux deux titres que le Real Madrid peut encore conquérir : la Copa del Rey et, surtout, la Ligue des champions.