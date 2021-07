Real Madrid, Luis Figo répond à Florentino Perez

Très durement critiqué par son ancien président du Real Madrid, Luis Figo assure que les choses ont été mises à plat avec Perez.

"Figo est celui qui fout en l'air les vestiaires. C'était un fils de p..., comme Raúl. Les deux pires ont été Figo et Raúl". Ces paroles, ce sont celles de Florentino Perez, actuel président du Real Madrid. Elles ne datent pas de cette année mais du milieu des années 2000 et pourtant, elles ont déclencher une véritable bombe en Espagne depuis plus d’une semaines.

Au fil des jours, El Confidencial a publié des enregistrements de Perez durant son premier mandat chez les Merengue et nombreux sont les joueurs à en prendre pour leur grade.

De Casillas à Raul en passant par Ozil et donc Figo, personne n’a été épargnée à part notre Zinedine Zidane national. Le Portugais, première pièce de la fameuse ère des Galactiques avec Zidane, Beckham et Ronaldo, a été invité à réagir aux propre de son ancien président.

"Dans une conversation privée, il peut y avoir des expressions hors contexte. J'ai eu l'occasion de parler avec lui et il s'est excusé auprès de moi, donc l'affaire est close (...) J'ai parlé avec lui mais cela reste une conversation privée, il s'est excusé et pour moi c'est passé", a déclaré le Ballon d’Or 2000 à l'issue de la rencontre des légendes entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Israël.

Tout est bien qui finit bien donc ? A en croire Luis Figo, c’est désormais de l’histoire ancienne. On ne demande qu’à le croire même si Florentino Perez a assuré que la publication de ces écoutes ne resterait pas sans réaction de sa part, avec très certainement des attaques en justice contre le média espagnol.