Real Madrid - Liverpool : Léger avantage pour le Real

Samedi soir prochain, le Real Madrid affronte Liverpool en finale de la Ligue des champions au Stade de France à Paris.

C'est un match énorme entre deux des plus grands clubs d'Europe. Mais, selon Marca, Madrid aborde ce match avec un léger avantage.

En effet, Mohamed Salah et Sadio Mané ont joué 17 matchs de plus que Karim Benzema et 10 de plus que Vinicius Junior depuis le début de la saison.

Mané et Salah ont joué 69 matchs, tandis que Benzema en a joué 52 et Vinicius 59. Salah a accumulé 5 968 minutes depuis le début de la saison, contre 4 591 pour Benzema et 5 011 pour Vinicius. Mane a atteint 5 809 minutes.

Il y a aussi le fait que Madrid arrive bien reposé, ayant remporté la Liga à quatre journées de la fin, tandis que Liverpool a été poussé dans ses derniers retranchements, restant dans la lutte avec Manchester City jusqu'à la fin.