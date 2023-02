Real Madrid - Liverpool : Jürgen Klopp ne croit pas en une remontada

Après la défaite 5-2 face au Real Madrid au match aller, Jürgen Klopp ne croit pas à une qualification des siens au retour.

Mardi soir, Liverpool a subi la dure loi du Real Madrid en Ligue des Champions. Dans la continuité de la saison 2021-2022, les Merengues se sont encore une fois sortis d'un scénario bien mal engagé après une rencontre inexplicable. Menés 2-0 après un quart de jeu, les hommes de Carlo Ancelotti sont revenus à hauteur des Reds à la mi-temps avant de totalement lancer la machine dans le second acte, inscrivant 3 buts en 20 minutes pour finalement s'imposer 5-2.

Klopp ne croit pas à un retour de son équipe

Une avance confortable à trois semaines du match retour au Stade Santiago Bernabeu. L'entraîneur des Reds Jürgen Klopp ne s'y trompe pas, il sait qu'il sera difficile pour ses troupes de combler leur retard et d'aller chercher une qualification en quart de finale. "C’était un match étrange. On a perdu 5-2 mais il y a beaucoup de choses à retenir. L’espace qu’a eu Militao sur le but, ce n’est pas possible, on a perdu notre momentum et on n’a pas réussi à revenir. On ira à Madrid et on jouera un match lors duquel on devra marquer, ça sera un gros challenge, mais on sait qu’une contre-attaque pourrait nous tuer. Carlo pense sûrement que c’est plié. Je le pense aussi. Mais dans trois semaines…", a reconnu le technicien allemand.

Alors qu'ils revenaient en forme avec deux victoires consécutives en Premier League, les joueurs de Liverpool ont vu leur élan stoppé net mardi et devront rapidement rebondir. Avant le retour à Madrid, ils affronteront successivement Crystal Palace, Wolverhampton, Manchester United et Bournemouth en championnat.