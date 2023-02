Le Real Madrid était opposé à Liverpool pour un choc délirant en 8es de finale de la Ligue des champions.

On le sait tous, le Real Madrid est un grand adepte du suspense et des retournements de situation. Illustration encore ce soir sur le pré de Liverpool.

Les merengue ont pourtant été menés au score dès la 4e minute. Darwin Nunez marquait de près d'une talonnade du pied droit derrière la jambe d'appui sur un centre rasant de Salah venu de l'angle droit de la zone de vérité.

Les Reds faisaient le break dans le premier quart d'heure. Mo Salah punissait une énorme erreur au pied de Courtois dans sa surface.

Dans la foulée, Vinicius relançait les siens en percutant dans la surface adverse avant de placer une frappe rasante du droit parfaitement enroulée face à 3 défenseurs. Le match était vivant.

D'autant que le Real Madrid égalisait sur un doublé de Vinicius sur une énorme et incroyable bourde d'Alisson. Les champions d'Europe passaient ensuite devant. Modric bottait un petit coup franc sur la gauche dépose et déposait le cuir aux six mètres pour une petite tête à mi-hauteur de Militao.

En seconde période, c'est notre Karim Benzema national qui s'offrait un doublé personnel pour enterrer définitivement les Reds.

2-5, score final, le Real a un pied et quatre orteils en quarts de finale de la C1.