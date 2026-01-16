Real Madrid - Levante : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'ambiance promet d'être électrique, voire hostile, ce samedi après-midi (14h00) au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, en pleine tempête après une semaine catastrophique (défaite en finale de Supercoupe, limogeage de Xabi Alonso, humiliation en Coupe contre Albacete), reçoit Levante pour le compte de la 20e journée de Liga. Pour Álvaro Arbeloa, dont les débuts sur le banc ont tourné au cauchemar mercredi, ce premier match à domicile a des allures de jugement dernier. Déjà contesté, le technicien espagnol doit affronter la colère d'un public qui n'a pas digéré l'éviction de son prédécesseur et qui promet de gronder au moindre faux pas. "Le passé n'existe pas", a tenté de dédramatiser Arbeloa, appelant à l'union sacrée, mais il sait que seule une victoire convaincante pourra calmer la bronca annoncée.

Mbappé, le sauveur attendu ?

Pour éteindre l'incendie, Arbeloa pourrait jouer sa dernière carte maîtresse : Kylian Mbappé. De retour dans le groupe, le capitaine des Bleus est pressenti pour débuter, formant un trio de feu avec Vinicius Jr et Rodrygo. L'objectif est clair : marquer vite et fort pour étouffer toute velléité de révolte dans les tribunes. Mais la gestion physique du Français, à peine remis de blessure, reste un pari risqué à quelques jours de chocs européens décisifs. En défense, l'absence de clean sheets depuis des semaines inquiète, d'autant que l'arrière-garde reste bricolée en raison des nombreuses blessures.

Levante, l'invité qui veut gâcher la fête

En face, Levante arrive sans complexe. 19e et relégable, le club valencien a pourtant repris des couleurs depuis l'arrivée de Luis Castro, avec notamment un succès de prestige à Séville. Les "Granotas" savent que le Real est une bête blessée et comptent bien appuyer là où ça fait mal, en profitant de la fébrilité ambiante pour tenter un coup historique. Ils se souviennent qu'en 2021, ils étaient venus s'imposer dans l'antre madrilène, plongeant le club dans une crise similaire.

Un match pour ne pas sombrer

Ce duel des extrêmes est donc vital pour la Casa Blanca. Une victoire permettrait de recoller au Barça et d'offrir un sursis à Arbeloa avant le retour de la Ligue des Champions. Une défaite, ou même un match nul insipide, plongerait le club dans une crise institutionnelle d'une ampleur inédite, menaçant déjà la saison tout entière. Entre sifflets redoutés et espoir de rédemption, le Real Madrid joue bien plus que trois points ce samedi : il joue sa crédibilité et peut-être déjà son avenir.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Levante

La rencontre entre le Real Madrid et Levante sera à suivre ce samedi 17 janvier à partir de 14h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports 1 (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Real Madrid - Levante

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Le match entre le Real Madrid et Levante se tiendra ce samedi 17 janvier à partir de 14h, heure française, au Stade de Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

La pression monte autour du Real Madrid avant la réception de Levante au Santiago-Bernabéu, samedi (14h). Battu d’entrée en Coupe du Roi par Albacete, Álvaro Arbeloa aborde déjà un rendez-vous sensible en Liga. Pour calmer le jeu, le technicien madrilène peut s’appuyer sur un renfort de poids : Kylian Mbappé figure bien dans le groupe après s’être entraîné normalement, malgré son récent souci au genou.

L’effectif reste toutefois amoindri. Lunin, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy et Rodrygo sont forfaits, tandis que Brahim Diaz est toujours retenu par la CAN. Reposés en Coupe, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde devraient retrouver le onze. Dani Carvajal postule aussi à un retour comme latéral droit, ce qui permettrait à Valverde de glisser au milieu.

Infos sur l'équipe de Levante

Levante se présentera au Santiago-Bernabéu avec un effectif relativement épargné, une donnée précieuse avant ce déplacement délicat chez le Real Madrid. Seuls Roger Brugué et Unai Elgezabal, tous deux touchés au genou, ainsi que Víctor García (ischio-jambiers), manqueront à l’appel. Pour le reste, Julián Calero dispose d’un groupe quasiment au complet, dans des conditions bien plus favorables que celles souvent rencontrées par les promus à ce stade de la saison.

Sur le plan offensif, Etta Eyong pourrait retrouver une place de titulaire après avoir été freiné par la CAN, l’attaquant ayant déjà effectué un retour progressif face à l’Espanyol. Ivan Romero devrait également occuper l’axe de l’attaque. Avec quatre buts et deux passes décisives en Liga, il reste l’une des principales armes d’un Levante UD ambitieux, bien décidé à jouer sa chance sans complexe à Madrid.

