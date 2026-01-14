Humiliation historique ! Le Real Madrid éliminé de la Coupe du Roi par Albacete

Seulement 48 heures après le départ précipité de Xabi Alonso, limogé suite à la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça, la Casa Blanca s'est effondrée face à Albacete, modeste 17e de deuxième division espagnole.

Malgré l'ouverture du score précoce du jeune Gonzalo García, les Madrilènes n'ont jamais semblé maîtriser leur sujet. Le Real menait pourtant grâce à des buts de Gonzalo et du prodige argentin Franco Mastantuono, mais la défense, orpheline de ses cadres habituels comme Rüdiger ou Alexander-Arnold, laissés au repos, a fini par prendre l'eau. C’est Jefte Betancor qui a scellé le sort du match en toute fin de rencontre ($3-2$), crucifiant Andriy Lunin et envoyant Albacete en quarts de finale. C'est la toute première fois de son histoire qu'Albacete s'impose face au Real Madrid, un exploit qui plonge le club de Florentino Pérez dans une crise institutionnelle sans précédent.

Propulsé entraîneur principal alors qu'il dirigeait le Castilla, Álvaro Arbeloa n'a pas réussi l'électrochoc espéré pour ce 8e de finale de Coupe du Roi. Il avait pourtant tenté des paris audacieux en titularisant plusieurs jeunes qu'il connaît bien, comme Jorge Cestero et David Jiménez, mais le manque d'expérience a pesé lourd dans l'intensité des duels. Les images de Vinícius Jr et Federico Valverde prostrés au coup de sifflet final témoignent de la détresse d'un groupe qui semble avoir perdu ses repères depuis le séisme du début de semaine.

Avec cette élimination précoce et une pression médiatique à son comble, le Real Madrid joue désormais sa survie mentale sur les prochaines échéances. Le match de Liga contre Levante ce samedi s'annonce déjà comme une finale pour Arbeloa, qui doit impérativement ramener de la sérénité avant le choc européen contre Monaco mardi prochain. La Maison Blanche ne peut plus se permettre le moindre faux pas sous peine de voir sa saison s'évaporer dès le mois de janvier.