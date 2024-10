Real Madrid, les révélations inattendues de Rudiger sur Mbappé

Antonio Rudiger a fait des révélations surprenantes sur l’intégration de Kylian Mbappé au Real Madrid, vendredi.

Arrivé en juillet dernier après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé fait le bonheur du Real Madrid. Avec sept buts et une passe décisive, l’international français est l’un des joueurs les plus décisifs de la Maison Blanche malgré un début de saison compliqué. Ce qui n’éclipse pas pour autant les doutes sur son intégration dans le vestiaire madrilène. Un sujet sur lequel est revenu Antonio Rudiger, ce vendredi.

Antonio Rudiger impressionné par l’humilité de Mbappé

Contrairement à ses compères de l’attaque (Vinicius, Rodrygo), Kylian Mbappé, lui, est venu au Real Madrid avec le statut de star mondiale. Les deux Brésiliens, quant à eux, sont arrivés très jeunes et ont progressé au fil des années. Mais Vinicius et Rodrygo sont désormais des superstars et viennent d’ailleurs de remporter deux Ligues des Champions en trois ans avec le Real Madrid. L’arrivée de Kylian Mbappé faisait craindre alors des risques d’une crise d’égo dans le vestiaire madrilène. Mais c’est tout le contraire selon Antonio Rudiger.

Getty

« Vous pouvez entendre beaucoup de choses sur Kylian, sur le fait qu’il va bouleverser les choses dans le vestiaire et tout ça….c’est vraiment un mec terre-à-terre. Je le vois comment quelqu’un de très mature, un gars intelligent », a déclaré le défenseur allemand du Real Madrid dans un entretien accordé à la chaîne YouTube The Inside Scoop.

Rudiger n’est pas inquiet pour Kylian Mbappé

S’il n’a donc eu de problème d’intégration, Kylian Mbappé a connu des débuts compliqués au Real Madrid. Le champion du monde 2018 a dû attendre quatre matchs avant d’ouvrir son compteur de buts en Liga. Ce qui n’a pas manqué de lui valoir quelques critiques dans la presse madrilène qui lui reproche notamment un manque d’influence dans le jeu du Real Madrid. Mais Antonio Rudiger, lui, ne s’inquiète pas. L’ancien défenseur de Chelsea est persuadé que Kylian Mbappé va écrire une belle histoire avec la Maison Blanche.

« Il fait déjà son travail. Il marque des buts, il a de l’influence et la relation sur le terrain entre lui et Rodrygo ou Vinicius Jr devient déjà de mieux en mieux. Et aussi avec Jude (Bellingham, ndlr. Après c’est normal, c’est comme ça dans l’histoire, les grands joueurs sont venus ici et ont été bons donc il va écrire sa propre histoire. Je suis sûr de ça et il est déjà en train de le faire », a confié Antonio Rudiger.