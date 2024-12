Real Madrid, les propos rassurants d'une légende pour Mbappé

Une icône du Real Madrid s’est montrée confiante pour Kylian Mbappé samedi.

Le Real Madrid affronte Girona ce samedi à l’occasion de la 16e journée de Liga. Un match pour lequel le club de la capitale espagnole a besoin d’un grand Kylian Mbappé. Et alors que le Bondynois connait un coup de moins de bien, une légende madrilène a tenu des propos rassurants sur le joueur à quelques heures de la rencontre.

Ronaldo Nazário très optimiste pour Kylian Mbappé

Après le nul du Barça (1er, 38 pts) face au Betis Séville (11e, 21 pts) ce samedi (2-2), le Real Madrid (2e, 33 pts) a une nouvelle occasion de se rapprocher de la première place ce soir. Une tâche qui ne s’annonce pourtant pas aisée pour les hommes de Carlo Ancelotti, privés de Vinícius Júnior et Rodrygo, et surtout avec un Kylian Mbappé dans la tourmente. Il y a trois jours, le capitaine des Bleus manquait un deuxième penalty en espace d’une semaine lors de la défaite contre l’Athletic Bilbao (2-1). Ce qui témoigne d’une grande perte confiance que traverse l’ancien parisien. Pour autant, Ronaldo Nazário ne s’inquiète pas outre-mesure pour Kylian Mbappé.

« Dans le football, tout peut arriver. Il peut y avoir de bonnes et de mauvaises périodes. Il ne faut pas s’arrêter à des petits détails. (Kylian) Mbappé représente beaucoup pour le Real Madrid et il sera très important », a confié la légende madrilène et du Brésil dans un entretien accordé à Marca. Après avoir rassuré pour Mbappé, Ronaldo est revenu sur le Ballon d’Or 2024 qu’il aurait préféré décerner à son compatriote, Vinícius Júnior. « Sans rien retirer à Rodri (le lauréat 2024), Vinicius devait gagner le Ballon d’or. Ça n’a rien à voir avec Rodri mais Vinicius a été beaucoup plus décisif la saison dernière », assure le Ballon d’Or 1997 et 2002.