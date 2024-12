Gérone - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Girona vs Real Madrid

Comment regarder le match de La Liga de ce samedi entre Gérone et le Real Madrid, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Le Real Madrid se rend au Estadio Municipal de Montilivi pour affronter Gérona, huitième au classement, ce week-end pour un autre match difficile dans sa quête de défense du titre de champion d'Espagne.

Gérona, qui continue de bien performer dans l'élite espagnole après une saison historique, est désireux de consolider son statut de prétendant sérieux à une place européenne, encouragé par son match nul difficilement acquis contre Villarreal. De leur côté, les visiteurs, actuellement deuxièmes, sont déterminés à rebondir après leur revers à San Mames, cherchant à reprendre leur élan avec une victoire et à maintenir la pression sur Barcelone en tête du classement.

Ci-dessous, GOAL vous fournit tout ce que vous devez savoir pour regarder le match, y compris la chaîne de télévision, les détails de diffusion en streaming et plus encore.

Comment regarder Girona vs Real Madrid en ligne - Chaînes TV et flux en direct

La rencontre entre le Real Betis et le Barça sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour regarder du sport en streaming.

Horaire et lieu du match Girona vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadi Municipal de Montilivi

Le match se déroulera à l'Estadi Municipal de Montilivi à Gérone, en Espagne, le samedi 7 décembre, avec un coup d'envoi à 21h, heure française.

Infos sur les deux équipes

Infos de l'équipe de Girona

La semaine de Girona a pris une autre tournure décevante puisqu'ils ont été éliminés de manière surprenante de la Copa del Rey par l'équipe de quatrième division UD Logrones. Dans une fin dramatique, Logrones a disputé les dernières étapes avec un joueur de champ dans les buts après le carton rouge de leur gardien, mais a néanmoins réussi à surprendre leurs adversaires de première division.

De retour en action en championnat, Gérone devrait aligner un onze de départ plus habituel contre Madrid. Cependant, Viktor Tsygankov, Yangel Herrera, et Yaser Asprilla restent indisponibles en raison de blessures.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Eder Militao, Dani Carvajal, et David Alaba restent sur la touche, mais les champions en titre sont sortis indemnes de leur affrontement avec l'Athletic Bilbao en termes de nouvelles blessures.

Le coach Carlo Ancelotti est susceptible de modifier légèrement son onze de départ, avec Brahim Diaz et Ferland Mendy en lice pour remplacer Dani Ceballos et Fran Garcia. D'autre part, Kylian Mbappé, Rodrygo, et Jude Bellingham devraient à nouveau figurer en attaque. En défense, Raul Asencio, qui a remarquablement pris le relais suite à la blessure au genou mettant fin à la saison de Militao, devrait conserver sa place.

