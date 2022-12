Real Madrid : les premiers mots d'Endrick

Le Real Madrid a confirmé aujourd'hui l'accord pour faire venir au le jeune de 16 ans le plus talentueux du football

C'est fait : Endrick Felipe rejoindra le Real Madrid dès que cela serait légalement possible.

À cet effet, il restera à Palmeiras pendant les deux prochaines années jusqu'en juillet 2024, date à laquelle il aura 18 ans et sera légalement autorisé à faire le saut en Europe.

La présidente de Palmeiras, Leila Pereira, a qualifié cette transaction de "plus grosse affaire de l'histoire du football brésilien". Le montant de la transaction, qui n'a pas été divulgué, est estimé à environ 35 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 25 millions d'euros de variables. On peut se demander si c'est bien le cas, car Neymar Junior a quitté Santos pour Barcelone pour un montant initial de 57 millions d'euros, avant qu'un certain nombre de coûts cachés ne soient révélés. Transfermarkt a évalué le prix à 88 millions d'euros au total. De même, Endrick n'a joué que sept matches pour Palmeiras, alors que Neymar en avait bien plus de 100, et il avait cinq ans de plus que lui.

Pereira a fait cette affirmation dans une déclaration du club sur les médias sociaux. Endrick a également publié ses premiers mots en tant que joueur du Real Madrid.

"Je remercie Palmeiras, champion d'Amérique et du monde et pour toujours, le club de mon cœur, de m'avoir offert tout le nécessaire pour devenir ce que je suis aujourd'hui, de m'avoir aidé à réaliser mes rêves et de respecter mes souhaits et ceux de ma famille."

"Jusqu'à ce que je rejoigne le Real Madrid, je continuerai à me consacrer comme je l'ai toujours fait pour pouvoir offrir à Palmeiras encore plus sur le terrain : plus de buts, plus de victoires, plus de titres et encore plus de joie pour nos supporters."