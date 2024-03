Real Madrid, les mots forts de Thierry Henry sur Bellingham

L’ancien international français, Thierry Henry, a tenu des mots forts sur le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, mardi.

Arrivé au Real Madrid l’été dernier contre un montant de 100 millions d’euros, Jude Bellingham fait sensation en Espagne et en Europe. L’international anglais, auteur déjà 20 buts et 8 passes décisives, s’est rapidement imposé comme un des tauliers du club merengue. Une adaptation rapide qui a suscité l’admiration de Thierry Henry.

Thierry Henry sous le charme de Jude Bellingham

Il était difficile de prédire de tels débuts à Jude Bellingham au Real Madrid. L’ancien joueur du Borussia Dortmund réalise une saison exceptionnelle en Espagne et justifie le prix de son transfert. Celui qui a eu le courage de récupérer le numéro de Zinedine Zidane impressionne tous les observateurs y compris Thierry Henry.

« J'ai eu l'occasion de jouer dans de nombreuses ligues, mais les footballeurs ont la vie facile en Angleterre. La pression que vous devez supporter en Espagne... les attentes... et vous prenez le numéro 5 de Zinedine Zidane ? Et vous célébrez comme ça ? Oh, bien joué, mon pote », a déclaré la légende d’Arsenal sur Sky Sports.

Henry encense Harry Kane

Hormis Jude Bellingham, Thierry Henry est également sous le charme de Harry Kane. Transféré au Bayern Munich cette saison après plusieurs années passées à Tottenham, l’Anglais a déjà à 31 buts et 8 passes décisives avec le club bavarois. Des statistiques qui confirment les propos de Thierry Henry qui considère Harry Kane comme un attaquant complet.

« Quand on parle d’un attaquant complet… Je l’ai dit si souvent à propos de Patrick Kluivert, qu’il était complet en tant qu’attaquant. Je ne dis pas que c’est le meilleur attaquant de l’histoire, mais c’était un attaquant complet qui pouvait tout faire. Kane peut tout faire aussi. Il (Kane, ndlr) peut descendre au milieu de terrain, passer un ballon à l’ailier, venir prendre le ballon au milieu de terrain assis et jouer à travers les lignes. La façon dont Kane joue en ce moment, c’est un attaquant complet », a confié le champion du monde 1998.