Real Madrid : les mots forts de Camavinga

Plus que tout autre poste au sein de l'équipe madrilène, la question de la succession de Toni Kroos et Luka Modric a été au cœur des discussions.

Ces deux dernières saisons, le milieu de terrain a été composé en alternance de Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham et Fede Valverde, mais depuis la retraite de Kroos, aucune de ces combinaisons n'a su convaincre durablement. Un milieu capable de fluidifier le jeu serait, semble-t-il, une priorité pour les Merengues cet été, et avant leur confrontation face à Benfica en Ligue des Champions, Camavinga a été interrogé sur son avis quant à l'absence de ce joueur au sein de l'équipe.

« Qu’en pensez-vous ? (Silence) D’abord, je veux savoir ce que vous en pensez, et ensuite je vous donnerai une réponse définitive (« Je pense que le Real Madrid en a besoin »). Eh bien, je ne le pense pas (rires). Nous avons des joueurs avec ces caractéristiques. Il y a beaucoup de bons joueurs sur le terrain, et ce n’est pas notre priorité actuelle. Mais si vous pensez que nous en avons besoin, j’en parlerai au président… et on verra… »

Camavinga convaincu de pouvoir diriger le milieu de terrain du Real Madrid

Plus précisément, Camavinga a assuré qu’il pouvait occuper ce rôle.

« J’en suis capable, je peux le faire. Je suis conscient de mes capacités et je peux le faire beaucoup mieux maintenant. Oui, je peux être cet organisateur. »

« Je pense pouvoir faire beaucoup plus. J'en suis conscient et j'en suis capable. Les supporters du Real Madrid n'ont pas encore vu tout le potentiel de Camavinga. Je peux apporter bien plus. Comme je l'ai toujours dit, j'aime jouer milieu défensif. Je manque peut-être de régularité et je dois être plus concentré sur le terrain, car il m'arrive de faire des erreurs, j'en suis conscient. C'est ce qui me fait défaut. »

Camavinga a souvent été utilisé comme latéral gauche ou sur le côté gauche d'un milieu à quatre.

« J'ai une bonne relation avec Carreras, donc c'est facile sur le terrain. Et j'aime jouer à ce poste. Même si, pour l'instant, le plus important est de jouer. Je ne suis pas un joueur d'aile habituel, mais comme pour le latéral, si je dois le faire pour l'équipe, je le ferai. Je n'y suis pas habitué, mais ça se passe bien. »

L'un des sujets récurrents ces derniers jours au Real Madrid était l'explication de l'entraîneur Alvaro Arbeloa, qui invite ses joueurs à venir discuter avec lui en privé sur le canapé gris de son bureau. Camavinga a confirmé qu'il occupait régulièrement ce siège.

« Oh oui, oui ! J'y suis allé de nombreuses fois ! Avec Xabi et avec Arbeloa. C'est… comme aller dans le bureau de son patron. C'est un entraîneur qui aime parler aux joueurs, tandis que Xabi préférait laisser parler son jeu sur le terrain… même si maintenant… avec Arbeloa, c'est pareil. »

Qu'est-ce qui a changé depuis la première rencontre ?

Concernant leur deuxième match contre Benfica à l'Estadio da Luz, Camavinga a déclaré que son équipe jouait avec un état d'esprit différent.

« La mentalité. On est meilleurs là-dessus maintenant. On doit attaquer et défendre ensemble. On veut faire un grand match, parce que ça a été dur pour nos supporters. On veut gagner avec un esprit de revanche. »

Arbeloa avait initialement aligné Franco Mastantuono sur le côté droit d'un milieu à quatre, mais ce rôle a récemment été confié à Guler. Lors de leurs deux derniers matchs, le talentueux Turc a évolué aux côtés de Camavinga, Tchouameni et Valverde au milieu de terrain.