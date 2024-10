Real Madrid, les mots forts d'un cadre sur Kylian Mbappé

Un taulier du Real Madrid a fait des révélations sur l’intégration de Kylian Mbappé, mardi.

Arrivé au Real Madrid il y a trois mois, Kylian Mbappé continue son adaptation dans la capitale espagnole. Si ces débuts ne sont pas encore flamboyants, son intégration dans le vestiaire se passe autrement. Alors que le Bondynois est tancé pour ses performances sur le terrain, Federico Valverde a parfait son image auprès des Madridistas, ce mardi.

Federico Valverde dithyrambique envers Kylian Mbappé

Sous le feu des critiques en France après son absence lors la trêve internationale, Kylian Mbappé ne manque pas d’amour à Madrid. Même ses performances ne sont pas encore à la hauteur de son talent, le Bondynois épate le vestiaire madrilène par ses qualités humaines. Pour Federico Valverde, c’est une ‘’immense satisfaction’’ de jouer aux côtés du capitaine des Bleus.

L'article continue ci-dessous

Getty Images Sport

« Il est impressionnant. Nous savons déjà que c'est un joueur de classe mondiale. Un des meilleurs du monde. Je suis heureux qu'il soit au Real Madrid. Dieu merci, c'est une immense satisfaction. C'est une joie de pouvoir partager le terrain avec lui. J'ai souffert contre lui et le PSG, j'ai souffert contre la France, avec ma sélection », lâche l’international uruguayen dans un entretien avec France Football.

Valverde se moque des détracteurs de Mbappé

Réputé pour son sens de leadership, parfois avancé, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n’était pas forcément bien accueillie par tout le monde. Plusieurs supporters et même des observateurs craignaient que l’ancien joueur du PSG ne soit à la base d’une implosion du vestiaire. Mais, c'est tout le contraire qui se passe pour le plus grand plaisir de Federico Valverde.

« C'est un joueur qui se démarque pendant les matchs, qui se démarque à l'entraînement. C'est un super joueur. C'est pour tout ça que nous sommes heureux qu'il soit là. Je peux en profiter, ma famille aussi, mes enfants aussi peuvent le voir. Et comme personne, il est extraordinaire. Je pense que non seulement beaucoup de gens lui sont tombés dessus, ont parlé sur lui, on a dit qu'il ne pourrait pas venir ici, qu'il y aurait des conflits. Il a éteint tout ça et il a prouvé qu'il était une personne spectaculaire », ajoute le milieu de terrain du Real Madrid.