Si, comme on le dit, faire ses affaires tôt est un avantage, alors le Real Madrid sera très satisfait de sa fenêtre estivale.

Les Blancos ont fait venir deux joueurs cet été, Aurélien Tchouameni et Antonio Rudiger, tandis qu'Isco, Marcelo, Luka Jovic, Borja Mayoral et Gareth Bale ont tous quitté le club.

Des rumeurs ont fait état de la possibilité de recruter un nouvel attaquant pour épauler Karim Benzema, mais Carlo Ancelotti a fait savoir au club qu'il se contentait d'Eden Hazard pour le remplacer.

En fait, les Blancos n'ont l'intention de faire que deux transactions supplémentaires cet été. Selon Diario AS, le club cherche à se séparer de Mariano Diaz et d'Alvaro Odriozola avant la fin du mois d'août, car Ancelotti ne leur fait pas confiance.

Il y a une chance que Dani Ceballos ou Marco Asensio puissent partir, mais les deux ne le feront que s'ils reçoivent une offre satisfaisante. Le premier ne partira pas pour moins de 15 millions d'euros et commence à accepter qu'il joue la dernière année de son contrat à Santiago Bernabeu. Le Real Betis était intéressé par le retour de Ceballos à Séville, mais ne peut pas payer le prix, au grand dam de Ceballos.

De son côté, Asensio n'a plus qu'un an à tirer de son contrat, mais rien n'indique qu'il y ait des prétendants pour l'acheter. Après que Kylian Mbappé a décidé de rester au Paris Saint-Germain, Asensio a changé d'avis et a décidé de rester à Madrid, car il pense qu'il aura suffisamment de temps de jeu sans la star française. Seule une sortie surprise d'Asensio conduirait le Real Madrid à s'impliquer à nouveau sur le marché.

Alors que les Blancos disposent d'une profondeur importante au milieu de terrain, le Real Madrid semble faire le zigzag alors que d'autres clubs d'élite font le zigzag cette saison. Le FC Barcelone, par exemple, cherche à recruter pour renforcer son effectif, mais Ancelotti semble se contenter de son lot.