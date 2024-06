Et le nouveau capitaine du Real Madrid est...

Samedi, il a été révélé que Nacho Fernandez avait décidé de quitter le Real Madrid à l'expiration de son contrat à la fin du mois.

Le joueur de 34 ans s'est mis d'accord avec Al-Qadsiah, un club nouvellement promu en Pro League saoudienne, qu'il rejoindra une fois que sa participation à l'Euro 2024 aura pris fin.

Nacho est actuellement le capitaine du club et, bien entendu, il abandonnera ce rôle lorsqu'il partira. Le nom du prochain capitaine du Real Madrid a été révélé par Miguel Angel Diaz, et c'est Luka Modric qui portera le brassard. Il sera le premier capitaine, suivi par le duo de latéraux droits Dani Carvajal et Lucas Vazquez.

L'article continue ci-dessous

Federico Valverde serait le suivant, suivi de Thibaut Courtois et de Vinicius Junior. Selon toute vraisemblance, tous ces joueurs gagneront encore une place l'été prochain, Modric devant prendre sa retraite en 2025.

Ce sera un grand honneur pour Modric d'être le capitaine du Real Madrid, ce qu'il mérite amplement après ses 12 années de service. Il espère que les Blancos remporteront de nombreux titres la saison prochaine, ce qui, comme pour Nacho en 2023-24, sera probablement sa seule campagne avec le brassard.