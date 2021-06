Real Madrid - Les 7 chantiers de Carlo Ancelotti

Nommé à la tête du Real Madrid, l'entraîneur italien va avoir plusieurs dossiers prioritaires à gérer dont l'avenir de Sergio Ramos.

C'est officiel depuis ce mardi soir, Carlo Ancelotti va effectuer son retour sur le banc du Real Madrid. L'Italien quitte Everton et retrouve la Maison Blanche là où il a laissé de très bons souvenirs et a décroché la "Décima", la 10ème Ligue des champions de l'histoire du Real Madrid mettant fin à douze ans de disette sur la scène européenne et enclenchant un nouveau cycle doré qu'à par la suite dirigé Zinedine Zidane. Carlo Ancelotti a du pain sur la planche pour son retour au Real Madrid. Les Merengue ont plusieurs dossiers prioritaires à régler entre l'avenir de Sergio Ramos, le sort réservé à Gareth Bale et les priorités sur le mercato.

Au total, AS a choisi sept chantiers pour Carlo Ancelotti. Le premier, choisir entre Varane et Ramos. Dans l'idéal, l'Italien aimerait certainement compter sur les deux. Le problème, c'est que Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé en raison de ses exigences salariales, mais le Français, en fin de contrat en 2022, est de plus en plus régulièrement annoncé sur le départ. Si Varane reste il formera une charnière avec Militao. S'il part, nul doute que le Real Madrid a tout intérêt à s'activer pour prolonger Sergio Ramos.

Autre dossier majeur : le cas Isco. Joueur brillant, le meneur de jeu espagnol a totalement disparu des radars lors de la dernière saison sous Zinedine Zidane. Remettre sur de bons rails Isco constituerait une plus value certaine pour le Real Madrid d'Ancelotti. Une recrue venue de l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable en ces temps difficiles financièrement. La situation financière du monde du football va également pousser Carlo Ancelotti à s'appuyer sur des jeunes. Blanco et Miguel Gutiérrez ont eu leurs chances en fin de saison et il faudra maintenant voir si l'Italien continuera de leur faire confiance et s'il fera appel à d'autres jeunes du centre de formation.

Carlo Ancelotti va aussi devoir statuer sur l'avenir de plusieurs joueurs. Pour commencer, les joueurs qui vont revenir de prêt. Quid de Jovic, Odegaard, Ceballos, Brahim Diaz et d'autres ? Certains n'étaient pas dans les plans de Zinedine Zidane sans pour autant ne pas avoir le niveau pour le Real Madrid. Pour Odegaard et Jovic, par exemple, les cartes sont rebattues et ils pourraient saisir cette opportunité pour voir leur statut évoluer au sein de la Casa Blanca.

Que faire de Bale et Hazard ?

Pour AS, les cas de Marcelo et Jovic vont constituer un dossier épineux. Le premier, barré par Ferland Mendy, peut devenir un problème à moyen terme. Le second a été payé très cher et le Real Madrid va devoir adopter une stratégie pour limiter la casse. Bien évidemment, malgré le départ de Zidane, le recrutement de Kylian Mbappé va rester une priorité de la Casa Blanca. Reste à voir si la venue de Carlo Ancelotti parviendra à convaincre l'international français ou non, et quelle sera la position du PSG dans ce dossier.

Enfin, dernier chantier et pas des moindres : les ailiers du Real Madrid, ou plutôt Gareth Bale et Eden Hazard. Carlo Ancelotti a eu le privilège de diriger la BBC lors de son premier passage avec le Real Madrid. Cette fois-ci, il va hériter d'une attaque bien moins flamboyante. Et pour cause, Gareth Bale n'est plus le même qu'en 2014. Malgré leur passé en commun, Ancelotti va devoir prendre une décision sur ce qu'il compte faire du Gallois. Le garder pour le relancer ou tenter de le vendre. Le problème se situe sur le plan salarial. Lui et Eden Hazard représentent un pourcentage élevé de la masse salariale du club.

Qui plus est, le Belge, comme le Gallois, n'est plus au sommet de sa forme. Trop souvent blessé depuis son arrivée en provenance de Chelsea, Eden Hazard va devoir se relancer sous peine de ne plus être en odeur de sainteté dans la capitale espagnole. Il pourra compter sur Carlo Ancelotti pour l'aider. L'Italien aura besoin d'un grand Eden Hazard pour permettre au Real Madrid d'atteindre ses ambitions dans les prochaines saisons.