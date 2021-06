Real Madrid, Benzema : "Je suis en plein rêve"

Élu meilleur joueur français à l'étranger par ses pairs, l'attaquant du Real Madrid est heureux en Espagne et veut continuer de marquer l'histoire.

Brillant et décisif avec le Real Madrid, Karim Benzema a été élu meilleur joueur français à l'étranger par ses pairs et a reçu le trophée UNFP de la catégorie. Du haut de ses 33 ans, l'ancien avant-centre de l'Olympique Lyonnais semble au sommet de sa carrière. Dans une interview accordée à beIN Sports, Karim Benzema n'a pas caché son bonheur d'évoluer au Real Madrid et veut continuer de marquer l'histoire du club merengue.

"Je suis en plein rêve tous les jours, je suis au Real Madrid. Je suis encore en plein rêve. Personnellement, chaque année, je dois faire plus que la précédente. J'ai beaucoup plus d'expérience maintenant. Je suis un joueur libre, je fais ce que j'aime sur le terrain. Comme je le répète à chaque fois, que ce soit les buts, les passes décisives, les mouvements, tout ce qui est beau, j'essaye de donner un spectacle aux fans qui nous suivent. Donc pour moi, c'est important d'être sur le terrain et de tout donner à chaque fois parce que j'aime trop le football. Je serai au Real Madrid la saison prochaine ", a expliqué Karim Benzema.

"Je suis arrivé très jeune à Madrid, à 21 ans. J'ai réalisé ce que c'était. Enfin, pas tout de suite car il était jeune et venait de venir de Lyon. Au fil des ans, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de plus grand club que le Real Madrid. Avec toutes les attentes qu'il y a autour de ce club. Après m'être rendu dans ce club, pourquoi ne pas laisser mon nom enregistré auprès du club. C'est ce qui me motive à chaque fois que je porte cette chemise. C'est le club de ma vie ", a ajouté l'attaquant français.

"C'est dur de rester pendant 10-12-14 ans au très haut niveau"

L'article continue ci-dessous

Karim Benzema a dévoilé sa conception du football : " Pour moi le football c'est de l'art. Il faut donner du plaisir aux gens, il faut prendre du plaisir sur le terrain sinon il ne faut pas rentrer dessus. Il faut essayer de faire des choses que l'adversaire ne peut pas faire, pas seulement des buts, mais avec des mouvements, des passes, montrer de l'envie, c'est tout ça pour moi le football. Je suis attaquant, j'ai grandi avec Ronaldo le Brésilien pour moi c'était de l'art ce qu'il faisait. Je ne suis pas à son niveau, mais quand je rentre sur le terrain je veux faire de nouvelles choses à chaque match. Je ne veux pas que ça devienne un passe temps".

L'international français ne veut pas se comparer aux autres légendes du football tricolore : "Tout le monde a eu son moment. On ne peut pas se comparer aux autres. Ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup appris. Je ne peux pas rattraper Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry mais je sais où est mon niveau. Je sais que je vais parlez-en après le football parce que je suis là et j'aime trop le football. Ce sont des légendes, ils ont fait des choses extraordinaires. C'est à mon tour de continuer à écrire mon histoire".

Enfin, il a jugé la carrière de ses compères de la génération 1987 : " Au début, que ce soit Ben Arfa, Ménez, Nasri.... Ils étaient tellement talentueux. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, moins exposé au monde du foot. Je pense que moi, le talent, je l'ai eu petit mais j'ai travaillé, pour arriver à un moment où aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai fait. Eux, ils ont eu des moments difficiles dans leur carrière. Ce qui leur a manqué, c'est un tout petit peu de mental. Si on prend leur carrière, ils ont gagné des championnats, ils ont joué des grands matchs aussi, mais au final, c'est dur de rester pendant 10-12-14 ans au très haut niveau. C'était de très très très bons joueurs".