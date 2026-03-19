Real Madrid : le soldat Rudiger enfin récompensé

Un autre défenseur central devrait rejoindre le Bernabéu, tandis que David Alaba devrait quitter le club à la fin de son contrat cet été. L'incertitude réside dans la possibilité d'un second changement en défense centrale.





Cela dépendra probablement de l'avenir d'Antonio Rüdiger. L'international allemand de 33 ans est également libre de tout contrat cet été, et en début de saison, son départ était évoqué, les Merengues envisageant potentiellement de recruter deux défenseurs.





Rüdiger proche d'un nouveau contrat





Selon Matteo Moretto sur RadioMarca, Rüdiger est sur le point de signer un nouveau contrat. Les négociations sont toujours en cours et aucune décision définitive n'a été prise, mais Moretto indique que ses informations laissent penser qu'il est plus proche de rester au Real Madrid que de partir. Le Real Madrid reste préoccupé par sa condition physique et son genou, atteint d'arthrose précoce, mais estime que la situation évolue favorablement en vue d'une prolongation d'un an.





Vers la fin de la saison dernière, Rüdiger a subi une opération du genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant six semaines, puis une seconde intervention en septembre dernier. Cette dernière l'a tenu éloigné des terrains pendant environ trois mois, avant de se blesser une troisième fois en un an, en janvier. Au total, il a manqué 21 matchs cette saison, pour seulement 17 apparitions.





Parallèlement, Rüdiger a retrouvé sa place de titulaire une fois rétabli, en concurrence avec Raúl Asencio et Dean Huijsen. Avec le départ probable d'Alaba, seuls Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Dani Ceballos et Ferland Mendy, membres actuels de l'effectif, auront plus de trente ans la saison prochaine. Parmi ces quatre joueurs, seul Courtois est assuré de rester.