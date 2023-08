Real Madrid : le remplaçant de Benzema s'affiche

Karim Benzema n'a pas encore été remplacé par Florentino Perez au Real Madrid.

Au cours de la période de transfert de cet été, Benzema n'a pas encore été remplacé par Florentino Perez, ce qui signifie que Carlo Ancelotti a modifié sa tactique pour la nouvelle saison, en adoptant un système en 4-4-2 en losange.

Vinicius Junior et Rodrygo sont donc les seuls attaquants, et ce dernier est prêt à s'épanouir dans ce rôle, comme il l'a déclaré à Globo Esporte (via MD).

"Chaque jour, je me sens plus protagoniste et je n'ai pas montré grand-chose de ce que je peux donner. Chaque saison, j'aurai plus de pression et plus d'importance, c'est ce que je veux et ce que je recherche. Je comprends l'importance de jouer pour le plus grand club du monde. Les gens attendent quelque chose de différent de moi. Je sais à quel point je dois me préparer pour être bien et répondre à ce qu'ils attendent de moi.

Rodrygo a pris le relais la saison dernière lorsque Benzema était indisponible en raison de blessures et de problèmes de condition physique, et le Real Madrid espère que ce sera à nouveau le cas, maintenant que le Français a quitté le club pour de bon.