Real Madrid : Le remplaçant d'Ancelotti dévoilé

Le remplaçant de Carlo Ancelotti, en partance vers le Brésil, a été dévoilé par les médias espagnols.

Le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid l'été prochain, à la fin de son contrat, semble acquis, ce qui donne au président Florentino Perez et au conseil d'administration une année complète pour réfléchir au meilleur remplaçant possible.

L'entraîneur italien a accepté de prendre en charge l'équipe nationale brésilienne en 2024, selon la CBF, et les spéculations commencent donc sur le successeur d'Ancelotti.

Le suspect habituel est Zinedine Zidane, qui est revenu deux fois au Real Madrid en tant qu'entraîneur, mais personne ne semble exclure un troisième passage. Par ailleurs, Raul Gonzalez a impressionné par son travail au Real Madrid Castilla, et Julian Nagelsmann étant disponible pour la première fois depuis qu'il a été contacté pour le poste il y a plusieurs années, il pourrait également être sur les rangs.

Cependant, selon Christian Falk en Allemagne, il y a une option en tête de liste. Il a déclaré à Caught Offside que l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, était le mieux placé pour l'instant.

"Nous pensons que Xabi Alonso est l'option numéro un pour remplacer Carlo Ancelotti en 2024".

"Il y a aussi eu des idées cet été mais il est très clair dans cette position. Il a dit à Leverkusen qu'il ne partirait pas cet été parce qu'il sait qu'il est encore nouveau et qu'il ne mettra pas le club dans cette situation.

"Mais en 2024, il n'y aura aucune excuse si le Real Madrid le demande. Bien sûr, il est intéressé et Leverkusen sait qu'il y aura la possibilité que le Real Madrid vienne le chercher. Je pense qu'en ce moment, il est l'une des plus grandes solutions et qu'il a le meilleur ch.