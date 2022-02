Real Madrid : le mystère Isco résolu

Isco a disputé son 350e match sous les couleurs du Real Madrid dimanche, lorsque le club de la capitale a battu Grenade 1-0 au Santiago Bernabeu. Il a débuté le match et, selon un rapport de Marca, il a enfin réussi à redresser sa situation au club.

Isco, le choix d'Ancelotti

Cela ne veut pas dire qu'il va commencer alors qu'il ne manque aucun joueur à Madrid ; il ne le fera pas. Et il semble presque certain que ce sera sa dernière saison à Madrid et qu'il partira à l'expiration de son contrat à la fin de cette saison.

Mais l'Andalou est devenu un élément important de l'équipe contre après un certain temps dans la nature. C'était sa première titularisation en Liga depuis le mois d'août contre le Real Betis.

Isco avait débuté contre l'Athletic Club lors de la défaite en Copa del Rey jeudi soir dernier, avant d'être retiré à la mi-temps par Carlo Ancelotti. On dit cependant que le milieu de terrain a montré une amélioration récente de son rythme de travail sur le terrain d'entraînement depuis. C'est pourquoi cette amélioration de l'attitude a été récompensée contre Grenade.