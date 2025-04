Real Madrid, le gros coup de pression

Le Real Madrid est devenu célèbre pour la diffusion de vidéos d'arbitrage.

La dernière en date a été publiée à la veille de la finale de la Coupe du Roi, qui l'opposera à Barcelone à La Cartuja.

Plus tôt cette semaine, il a été confirmé que l'arbitre du Superclasico serait Ricardo De Burgos Bengoetxea, l'un des arbitres les plus expérimentés du football espagnol. Âgé de 39 ans, il a dirigé le Clasico à plusieurs reprises, et ce sera la dernière en date.

L'article continue ci-dessous

Mais jeudi, De Burgos Bengoetxea est devenu le dernier arbitre en date à être la cible des vidéos d'arbitrage de Real Madrid TV. Selon Marca, RMTV a mis en lumière les prétendues « erreurs » commises par l'arbitre lors des matchs impliquant les Merengues.

Avec l'arbitre basque, le Real Madrid n'affiche qu'un taux de victoire de 64 %. Barcelone, quant à lui, affiche un taux de victoire de 81 %. Une différence incroyable, à laquelle s'ajoute le fait que l'équipe d'Ancelotti n'a remporté que deux de ses cinq derniers matchs sous sa direction. Mais le plus frappant est que, bien que Ricardo de Burgos Bengoetxea soit arbitre international depuis 2018, l'UEFA ne l'a jamais désigné pour un match de Ligue des champions.

La FIFA ne l'a pas non plus retenu pour ses compétitions. Pourtant, en Espagne, ce sera déjà sa troisième finale entre le Real Madrid et Barcelone, après les Supercoupes de 2017 et 2023. Une reconnaissance en Espagne qu'il ne possède pas au niveau international, mais il continue malgré tout d'arbitrer des matchs de ce calibre.

Tout le monde espère que la rencontre se déroulera sans polémique, comme ce fut le cas lors des deux Clasicos précédents cette saison. Barcelone a remporté les deux, mais avec le retour de blessure de Kylian Mbappé et Ferland Mendy, le Real Madrid espère pouvoir prendre sa revanche.