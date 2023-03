Real Madrid : le futur de Benzema déjà tranché

Le Real Madrid a plusieurs secteurs de son équipe que ses fans souhaitent voir évoluer, mais ses plans pour l'été sont encore incertains.

Après avoir appris que Karim Benzema avait renouvelé son contrat pour la saison prochaine, il semble que la ligne d'attaque lui sera à nouveau confiée.

Fabrizio Romano a révélé à Caught Offside que Benzema allait toujours rester au club.

"Il n'y a jamais eu de doute, Karim Benzema et le Real Madrid avaient un accord en place depuis le mois d'octobre et il sera respecté avec la prolongation de contrat.

Comme il l'explique dans sa chronique du jour, l'équipe est entièrement concentrée sur un seul joueur.

Benzema parti pour rester

"Pour les plans d'été, cela dépend toujours de l'entraîneur et il est maintenant bien trop tôt pour mentionner qui sera la cible à ce poste ; l'objectif principal est la course à Bellingham avec Liverpool et Man City."

Il semble de plus en plus que la course à Bellingham se résume à deux équipes : Liverpool et le Real Madrid.

S'il est vrai qu'il aurait été injuste d'écarter Karim Benzema, actuel Ballon d'Or, après ses blessures, la plupart des fans du Real Madrid souhaiteraient voir arriver au moins une solution de rechange cet été. Souvent, les Blancos ont semblé un peu émoussés sans lui.