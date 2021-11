Real Madrid : Le coup de gueule de Ferland Mendy sur les médias

Ferland Mendy, du Real Madrid, a rejoint Edouard Mendy, de Chelsea, pour dénoncer l'utilisation par la presse française et britannique de leurs images dans des articles sur Benjamin Mendy, de Manchester City.

Benjamin est en procès après avoir été accusé de plusieurs chefs d'accusation de viol, et Ferland et Edouard sont donc naturellement contrariés que leurs images soient utilisées à mauvais escient simplement parce qu'ils partagent le même nom et la même couleur de peau.

Edouard avait posté un message dans une story Instagram. "Il est triste de constater qu'en 2021, tant en France qu'en Angleterre, pour certains les personnes noires n'ont ni prénom ni visage distinct", avait-il écrit. "Ces erreurs semblent être accidentelles, mais au contraire, elles sont hautement symboliques. Ce n'est pas compliqué de différencier deux visages, surtout quand ils portent des maillots différents !".

"Merci, Edouard Mendy !", a écrit Ferland sur Twitter, en partageant la story Instagram d'Édouard. "Nous sommes en 2021. Stop ! Ça prendra du temps, mais à la fin, vous allez nous respecter. Que vous le vouliez ou non.