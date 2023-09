Real Madrid – Las Palmas (2-0) : les Merengues se relèvent

Le Real Madrid s’est imposé (2-0) ce mercredi contre Las Palmasà l’occasion de la 7éme journée de Liga.

Battu dimanche dernier lors du derby de Madrid par l'Atletico Madrid, le Real Madrid s’est bien repris ce mercredi. La bande à Carlo Ancelotti s’est imposée contre une formation de Las Palmas très faible offensivement.

Le début de match sera poussif pour les Madrilènes. Par contre les hommes de Francisco Garcia Pimienta réalisent un début de match intéressant et ne ferment pas le jeu, parvenant même à pénétrer dans la moitié de terrain du Real Madrid. Tout est ouvert pour l'instant dans cette partie assez équilibrée.

Un Real efficace

Mais la première occasion sera en faveur du Real Madrid. Après une très belle passe de Rüdiger, monté devant, l'attaquant du Real Madrid est trouvé dans la surface de Las Palmas et tire au but. Sa frappe est arrêtée par le portier de Valles, auteur d'un superbe arrêt.(21eme). La formation madrilène met la pression.Quelle parade du portier de Las Palmas ! Après un bon centre venu de la droite, Joselu, tout seul, hérite du ballon et sert en retrait Nacho, dont la frappe à bout portant est contrée par Valles. Les visiteurs sont en difficulté.(31eme).

Les hommes de Carlo Ancelotti vont être récompensés de leurs efforts en toute fin de première partie. Le Real Madrid ouvre le score ! Las Palmas finit par craquer au bout du temps additionnel de ce premier acte. Sur la droite, Lucas Vasquez est alerté et sert en retrait Brahim Diaz, dont la frappe termine dans la lucarne de Valles, impuissant.(1-0,45+3).

Joselu se rassure

Dans la surface de réparation du Real, Munir El Haddadi hérite du ballon et lâche une frappe du gauche. C'est contré par un défenseur madrilène ! Joselu pour le but du break ! Sur la gauche, Camavinga alerte Rodrygo qui progresse balle au pied. Il provoque et adresse un bon centre du gauche repris de la tête par Joselu, qui aggrave le score (2-0,54éme)

Joselu, buteur, est remplacé par Vinicius Junior, dont c'est le grand retour après un mois d'absence. Sur la droite, Marvin Park est bien trouvé. L'entrant tente alors un centre dangereux bien capté par Kepa, vigilant devant sa ligne.

Le rythme est légèrement retombé dans cette partie. Les joueurs de Las Palmas font tourner le ballon mais ne parviennent pas à être dangereux face à un bloc madrilène bien en place.(64éme)

Joli mouvement collectif des visiteurs qui se conclut par une frappe cadrée du gauche de Viera dans la surface madrilène. Sur la trajectoire, Kepa s'interpose et capte le ballon. (72éme). Le dernier quart-d’heure sera pauvre en situation offensive. Le Real Madrid se rachète bien et s’impose contre Las Palmas (2-0). Les Merengues sont 2éme avec 18 points.