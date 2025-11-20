Real Madrid, la triste annonce

Après sa sortie sur blessure lors du match nul 1-1 du Brésil contre la Tunisie, la blessure d'Eder Militao a été confirmée.

Militao aurait ressenti une gêne dès les premières minutes de la rencontre, mais a continué à jouer jusqu'à la 57e minute, heure à laquelle il a été remplacé par Carlo Ancelotti. Les examens ont confirmé une suspicion de lésion des adducteurs à l'arrière de la cuisse, comme l'a annoncé le Real Madrid mercredi après-midi.

Bien que les Merengues n'aient pas communiqué de durée d'indisponibilité pour Militao, comme c'est généralement le cas, le quotidien AS rapporte qu'il sera absent environ deux semaines. Cela suggère qu'il s'agit plutôt d'une élongation que d'une déchirure musculaire, ce qui devrait faciliter sa convalescence.

Combien de matchs Militao manquera-t-il avec le Real Madrid ?

Les Merengues abordent une série de matchs difficiles après la trêve internationale, avec notamment quatre déplacements consécutifs. Le joueur de 27 ans manquera très probablement les déplacements à Elche, à l'Olympiakos en Ligue des Champions, à Gérone et à l'Athletic Club. Il y a de fortes chances qu'il soit rétabli à temps pour affronter le Celta Vigo au Bernabéu le 7 décembre, puis Manchester City la semaine suivante. Le Real Madrid terminera l'année par un déplacement à Alavés, suivi d'un match à domicile contre Séville.