Real Madrid : la terrible révélation de Rodrygo

Ces dernières années, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont souvent affrontés pour recruter les meilleurs jeunes joueurs du monde.

L'année dernière, les deux clubs étaient à la recherche de l'attaquant prodige Endrick Felipe. Le Real Madrid a battu le Barça, ainsi que plusieurs autres grands clubs européens, pour obtenir la signature du jeune homme de 16 ans, qui rejoindra l'équipe de Carlo Ancelotti l'été prochain.

Rodrygo a failli rejoindre

Endrick n'est pas le seul jeune Brésilien que les deux clubs convoitaient. Avant de rejoindre le Real Madrid en 2019, Rodrygo était recherché par le FC Barcelone lorsqu'il était encore à Santos. Dans une interview accordée à Goal, selon MD, le joueur de 22 ans a révélé qu'il était très proche de rejoindre les Blaugrana, malgré son désir de rejoindre leurs rivaux d'El Clasico.

"J'avais deux maillots : un pour le Barca et un pour le Real Madrid, et je devais choisir. C'était très facile pour moi de choisir, mais tout était convenu avec Barcelone. Je ne m'attendais pas à ce que le Real Madrid vienne. J'ai eu peur, mais c'est ensuite l'un des moments les plus heureux de ma vie".

Rodrygo a ajouté son septième trophée sous les couleurs du Real Madrid la semaine dernière, lorsque les Blancos ont remporté la Coupe du monde des clubs pour une cinquième fois, un record. Le Brésilien est devenu un habitué du Real Madrid et il espère remporter d'autres succès avant la fin de la saison.