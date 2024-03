Real Madrid, la sortie énigmatique d'Ancelotti sur l'avenir de deux cadres

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tenu des propos étonnants sur l’avenir de deux de ses cadres.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Kylian Mbappé n’est pas le seul sujet au Real Madrid. Bien au contraire, l’avenir de plusieurs cadres du club madrilène sont au cœur des discussions depuis plusieurs semaines. Si rien n’est encore acté officiellement pour ces derniers, la situation de deux d’entre eux revient toujours au menu des questions lors des conférences de presse de Carlo Ancelotti. Et ce n’est pas la dernière réponse de l’entraineur italien qui va mettre un terme à cela.

Le Real Madrid veut renouveler ses cadres

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé est imminente, le Real Madrid prépare dans les coulisses son effectif pour la saison prochaine. La priorité est surtout donnée aux prolongations des cadres dont les contrats expirent en fin de saison. Il s’agit entre autres de Nacho Fernandez, Lucas Vasquez, Toni Kroos ou encore Luka Modric. C’est justement l’avenir des deux derniers qui revient le plus au cœur des discussions. Si Toni Kroos semble être parti pour prolonger, le doute subsiste toujours quant à la situation de Luka Modric. Le Ballon d’Or 2018, en manque de temps de jeu cette saison, n’a encore pris aucune décision pour son avenir et avec raison.

Ancelotti maintient le suspens sur l’avenir de Kroos et Modric

Comme d’habitude, Carlo Ancelotti a encore été interrogé sur l’avenir de Modric et Kroos lors de la conférence de presse en marge du choc contre l’Athletic Bilbao, dimanche. Habitué à botter en touche, le technicien italien a été un peu plus clair cette fois-ci. A en croire l’ancien coach d’Everton, l’avenir de Kroos et de Modric n’est toujours pas clair parce que personne au Real Madrid, ne pense encore à la saison prochaine.

« Personne ne parle de la saison prochaine et Modric se concentre sur cette saison. Les décisions seront prises à la fin de la saison, car personne ne veut parler de son avenir. Je n'ai pas de sentiment à leur égard, ce que je vois c'est qu'ils sont prêts à bien finir la saison. Nous sommes dans la meilleure situation pour tirer le meilleur de nous-mêmes et ils pensent la même chose, ils ne pensent pas à l'avenir », a confié Carlo Ancelotti.