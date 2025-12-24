Real Madrid : la première recrue de 2026 confirmée

L'international argentin avait quitté les Merengues pour rejoindre Como en 2024 pour un montant de 6 millions d'euros. Le club madrilène avait toutefois inclus une clause de rachat avantageuse dans le contrat afin de pouvoir le faire revenir au Bernabéu à sa convenance.

Paz est disponible pour un retour au Real Madrid l'été prochain pour 9 millions d'euros, un montant qui passera à 10 millions d'euros si le club attend 2027.

Cependant, le média espagnol Fichajes confirme que le Real Madrid est convaincu que Paz reviendra à 100 % au Bernabéu à l'issue de la saison.

Le club aux 15 titres de Ligue des Champions finalise actuellement les détails de son contrat et annoncera prochainement le retour du joueur de 21 ans après son passage très réussi en Italie.

Paz a été impliqué dans 15 buts et passes décisives en 35 apparitions lors de sa première saison à Côme l'an dernier. Cette saison, il compte déjà cinq buts et cinq passes décisives en 15 matchs de Serie A, confirmant son talent sous les ordres de Cesc Fabregas.

Suscitant un vif intérêt de la part de nombreux grands clubs de Premier League, dont Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur, Paz souhaite néanmoins retourner au Real Madrid et s'imposer comme un joueur clé des Merengues.

Le plan de transfert du Real Madrid dévoilé

Alors que Paz devrait rejoindre le Real Madrid l'été prochain, plusieurs joueurs des Merengues sont annoncés sur le départ afin de faire de la place au jeune prodige argentin.

Vinicius Junior et Rodrygo sont tous deux pressentis pour quitter le club en 2026, sur fond de rumeurs de mécontentement envers l'entraîneur Xabi Alonso. Le départ de Brahim Diaz semble quant à lui le plus logique compte tenu de l'arrivée imminente de Paz.

Par ailleurs, le club a déjà conclu un accord pour prêter Endrick à Lyon jusqu'à la fin de la saison en cours, en raison de son faible temps de jeu depuis le début de la saison.