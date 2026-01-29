Real Madrid : la petite phrase de Mourinho après l'humiliation

Grâce à ce succès, le club portugais s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, et l'on comprend donc la joie du technicien de 63 ans.

Selon le quotidien AS, Mourinho était ravi de vaincre son ancien club, estimant la victoire pleinement méritée.

« Je pense que c'est amplement mérité. Kylian a eu deux occasions et il a marqué à chaque fois. Pour Benfica, battre le Real Madrid est un immense honneur. Ils ne les avaient plus affrontés depuis les années fastes, lorsqu'ils atteignaient les finales de la Ligue des Champions. Et c'est fantastique pour le prestige de Benfica et des joueurs. »

Mourinho a exulté lorsque le quatrième but de Benfica a été inscrit à la 98e minute, assurant ainsi la qualification de son équipe pour les barrages de la Ligue des Champions. Il a admis se sentir coupable d'avoir fêté ça contre le Real Madrid, même si son ancien joueur et actuel entraîneur des Merengues, Álvaro Arbeloa, l'a rassuré.

« J'ai fêté ça. Mais Álvaro est un homme de football et il a compris qu'à ce moment-là, on oublie qu'il est sur le banc, que Chendo est là, que ses coéquipiers sont présents. On oublie tout. Et il m'a dit de ne pas m'inquiéter. »

Mourinho sur la possibilité d'affronter à nouveau le Real Madrid

Benfica affrontera le Real Madrid ou l'Inter en barrages, et Mourinho a réagi à cette perspective.

« J'aime aller à Madrid et j'aime aller à Milan. Revoir des amis est toujours un plaisir. Le Real Madrid et l'Inter sont des équipes qui peuvent gagner la Ligue des Champions et nous, au mieux, nous pouvons réaliser quelque chose d'incroyable comme aujourd'hui.

Le Real Madrid et l'Inter font partie des grands favoris. Nous n'en faisons pas partie, mais nous sommes compétitifs. Nous avons perdu contre Chelsea, mais nous avons été compétitifs. Nous avons perdu contre la Juve, mais nous avons été compétitifs. » On a battu le Real Madrid… C’est plus difficile de gagner sur deux matchs que sur un seul, mais c’est le football. On construit une équipe, une vraie équipe. On ne peut pas y arriver seul. On verra. Il est temps de continuer sur notre lancée.