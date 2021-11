Real Madrid : la mise au point de Carlo Ancelotti sur Eden Hazard

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a parlé aux journalistes avant la rencontre du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, mercredi.

Il évoque notamment l'état d'esprit de son équipa après la récente victoire en Liga contre Elche.

"L'équipe est assez bien. Nous avons bien travaillé. L'équipe connaît très bien le match de demain. Nous les avons affrontés il y a 15 jours. Nous allons mettre en place une bonne stratégie pour essayer de gagner. Je pense que c'est un jour de match important des phases de groupe et le gagner signifierait beaucoup. "

S'agit-il pour autant du match le plus important jusqu'à présent cette saison ? "C'est un match très important. Le gagner ou le perdre change beaucoup de choses. Le perdre signifie qu'il faut gagner les deux prochains. Cela nous complique la vie. Et le gagner nous rapproche de la qualification. Nous le savons. L'équipe va tout donner, mentalement elle n'échoue pas dans ce genre de match."

Quid d'Eden Hazard, qui ne joue pas beaucou cette saison. Pourrait-il se désengager mentalement en ne jouant pas face au club ukrainien ?

"Je ne pense pas. Beaucoup de joueurs qui ne jouent pas doivent avoir la foi. Personne ne pensait que le moment de Mariano pouvait arriver, il est venu et il en a profité et a très bien joué, en faisant preuve de professionnalisme. C'est ce que Hazard et les autres doivent faire. Ils ne jouent pas en ce moment", a ainsi répondu Ancelotti.