Real Madrid : la grosse surprise Brahim Diaz

D'une manière ou d'une autre, l'avenir de Brahim Diaz devrait être réglé cet été.

Le joueur de 23 ans est actuellement prêté à l'AC Milan, où il se trouve depuis trois ans, mais il retournera au Real Madrid à la fin de la saison.

Il n'est pas certain qu'il y reste. Brahim a été très bon avec l'AC Milan cette saison, inscrivant notamment un but et délivrant deux passes décisives lors de la victoire contre la Sampdoria samedi dernier.

Les Rossoneri sont très intéressés par la signature de Brahim sur une base permanente, et Marca a rapporté qu'ils chercheraient à le signer pour un montant "plus proche de 30 millions d'euros que de 25 millions d'euros".

Pour l'instant, le Real Madrid n'a pas encore évalué sa position sur l'avenir de Brahim au sein du club, ce qui devrait être fait à la fin de la saison. A partir de là, il sera probablement décidé si Milan peut resigner l'Espagnol.

Brahim a prouvé cette saison qu'il méritait d'avoir sa chance au Real Madrid. Cependant, il reste à voir si cela se produira, et Milan espère qu'ils ne décideront pas de le garder.