Real Madrid : La grosse promesse de Florentino Perez

A l'approche du grand jour, le Real Madrid a publié son traditionnel message de Noël. Le président Florentino Perez a réaffirmé que le club voulait rendre fiers tous les fans de toutes les équipes des Los Blancos.

L'équipe masculine de football du Real Madrid a terminé l'année 2021 en tête du classement de Liga, tandis que l'équipe féminine se bat pour une place dans le trio de tête de la Primera Iberdrola. Quant à l'équipe de basket-ball, elle occupe la deuxième place du classement de la saison régulière d'EuroLeague.

"Nous vous envoyons toute notre affection et notre solidarité", a déclaré le président du Real Madrid, Florentino Perez.

"Nous, au Real Madrid, vous envoyons toute notre affection et notre solidarité en cette période très spéciale de l'année. Les temps continuent d'être durs et nous souhaitons vous envoyer toute notre force et nos encouragements, en particulier aux plus démunis.

"Nous voulons délivrer un message d'espoir que nous allons revenir à la normalité que nous souhaitons tous. Nous sommes certains que nous allons surmonter ce défi et continuer à partager beaucoup de joie et de succès.

"Nous nous engageons à continuer à travailler dur pour que tous les madridistas soient fiers de nos équipes et pour que nous puissions continuer à jouir de plus de triomphes et de trophées. Joyeux Noël et que la nouvelle année apporte santé, travail et bonheur à tous. "