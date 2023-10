Real Madrid : La grosse annonce de Jude Bellingham

Nouvelle recrue du Real Madrid, Jude Bellingham fait une grande annonce sur son avenir avec le club de la capitale espagnole.

Mardi soir, la sélection nationale d’Angleterre a accordé son hospitalité à son homologue d’Italie dans le cadre de la huitième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Un match remporté par les Three Lions (3-1).

Un Bellingham très important face à l’Italie

L’Angleterre a eu raison de l’Italie (3-1) au Stade de Wembley, mardi, dans un match comptant pour la huitième journée des éliminatoires de l’Euro 2024 qu’organisera l’Allemagne. Recrue phare du Real Madrid cet été en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a été décisif au cours de cette rencontre.

Alors que l’Angleterre était menée après le quart d’heure de jeu (15e), le milieu de terrain du Real Madrid provoque un penalty que transforme Harry Kane avec succès pour remettre les pendules à l’heure (1-1, 32e). Au retour des vestiaires, le joueur de 20 ans offre une passe décisive à Marcus Rashford, qui donne l’avantage aux Three Lions (2-1, 57e). Harry Kane s’offre un doublé (77e) permettant aux locaux de l’emporter 3-1.

L'article continue ci-dessous

Bellingham veut finir au Real Madrid

Après une copie satisfaisante qui lui a valu des éloges dans la presse sportive anglaise, Jude Bellingham est revenu sur la performance de l’équipe anglaise. « C’est une vraie belle soirée pour nous, tout le monde se souvient de ce qui s’est passé il y a quelques années quand on les a affrontés ici. Nous allons dans la bonne direction et c’est une victoire très importante pour nous. Les staffs en club et en sélection me donnent la liberté de jouer comme je l’entends. Après ce gros transfert, je dois me montrer à la hauteur, que ce soit par un but ou une passe décisive », a-t-il déclaré.

Getty/ GOAL

Par ailleurs, le milieu central s’est projeté sur son avenir en club. Alors qu’il a signé contre 103 millions d’euros cet été au Real Madrid, l’actuel meilleur buteur de la Liga (8 réalisations), qui est sous contrat jusqu’en 2029 avec la Maison Blanche n’entend pas quitter le club merengue aussi vite.

« C’est le club dans lequel je veux passer les 10 à 15 prochaines années de ma vie. Quand vous côtoyez des joueurs avec mentalité et cette qualité tous les jours, vous passez à un niveau supérieur sur le plan mental, physique et technique », a-t-il confié.

Rappelons qu’en ce début de saison avec le Real Madrid, Jude Bellingham compte un total de 10 buts inscrits et 3 passes décisives en 10 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan qui fait, pour le moment, les affaires du Real Madrid, qui a sorti le chéquier cet été pour se l’adjuger.