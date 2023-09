Real Madrid, la déclaration forte d’Endrick sur Mbappé

La pépite brésilienne Endrick est attendue au Real Madrid l’été 2024. Il espère évoluer au côté de Kylian Mbappé.

Grosse écurie du football européen, le Real Madrid est à la recherche des talents précoces pour rajeunir son effectif. A cet effet, le club de la capitale a des scoutes un peu partout dans le monde mais particulièrement au Brésil. Ces derniers scrutent à la loupe les futurs cracks du football et les proposent au club espagnol. C’est à ce titre que Endrick, jeune talent du championnat brésilien a été recruté à 16 ans. Comme ses aînés, Vinicius et Rodrygo, Endrick, le jeune brésilien doit encore attendre ses 18 ans avant de rejoindre le Real Madrid. Pour cause, les restrictions de la FIFA concernant le recrutement des jeunes joueurs. Ainsi l’explosif ailier continue de défendre les couleurs de son club formateur Palmeiras en attendant de débarquer à Madrid après ses 18 ans qu’il fêtera en 2024. Alors qu’il s’impatiente à l’idée de rejoindre son club de cœur le Real Madrid en juin 2024, le joueur de 17 ans envoie un message fort à Kylian Mbappé.

Endrick rêve de jouer avec Mbappé

« Jouer avec "Vini" et Mbappé, ce serait merveilleux. Ils sont tous les deux spectaculaires et je serais vraiment très heureux de pouvoir évoluer avec de si grands joueurs » a déclaré Endrick ce mardi.

Si le nom de Vinicius ne prête pas à confusion dans les propos d’Endrick, celui de Mbappé se fait remarquer. En effet, cette déclaration du jeune brésilien ressemble clairement à un appel adressé au champion du monde français pour qu’il signe au Real Madrid l’été prochain. Le natif de Bondy est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. Il devrait sans toute vraisemblance rejoindre Madrid l’été prochain même si plusieurs rumeurs évoquent ces dernières heures des discussions entre lui et Paris à propos d’une nouvelle prolongation.