Real Madrid, la déclaration d'amour de Zidane à Benzema

Zinedine Zidane a tressé des louanges à Karim Benzema en conférence de presse avant un rendez-vous primordial ce dimanche.

Karim Benzema a réussi 21 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Comme la saison dernière, le Français dépasse les 20 buts en et s'est même fendu d'une réalisation importantissime contre Valence.

Real Madrid, Zidane nie tout arbitrage complaisant

Cela valait bien une déclaration d'amour de la part de Zinedine Zidane en conférence de presse.

« Peu de choses ont changé. L’âge et l’expérience car il est à Madrid depuis dix ans maintenant. Le joueur est le même, mais il prend beaucoup soin de lui et au final, il a toujours de l’ambition. Il s’associe bien et avec tout le monde. Karim nous apporte beaucoup et s’il marque des buts, c’est mieux. Mais je ne suis pas intéressé par un 9 qui marque un but et qui disparaît. Et il n’est pas comme ça », a confié ZZ.

Le peut s'offrir la tête de la ce dimanche en se rendant à San Sebastian pour y défier la . Avec un Benzema en forme.